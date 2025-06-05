SON DAKİKA: Real Madrid'den Victor Osimhen bombası!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid devrede...

Galatasaray'da geçen sezon şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Victor Osimhen'in bu yaz nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Şu ana dek ismi Manchester United, Arsenal, Juventus, Chelsea ve Al-Hilal gibi önemli kulüplerle anılan Nijeryalı golcü için sürpriz bir iddia da İspanya'dan geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Teknik direktörlük koltuğunu Xabi Alonso'ya emanet eden Real Madrid, genç teknik adamın hücum hattına üst düzey bir takviye istemesinin ardından Victor Osimhen'i transfer gündemine aldı.

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Xabi Alonso çok beğeniyor

Xabi Alonso'nun Osimhen'i Napoli günlerinden beri takip ettiği ve çok beğendiği, Real Madrid yönetiminin de Nijeryalı golcüyü yeni dönemde takımın hücum hattını destekleyen ve hatta yönlendiren ideal bir forvet profili olarak gördüğü belirtildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Victor Osimhen, yeni sezonda milli futbolcu Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maçta görev yapan Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 de asist üretti.