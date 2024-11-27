SON DAKİKA: Real Madrid'de Arda Güler tarihe geçiyor

Real Madrid'de Arda Güler, saatler sonra Liverpool karşılaşmasında tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde bu gece Liverpool'a konuk olacak.

Leganes maçında Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de başlattığı ve performansıyla gündeme oturan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler ise dev karşılaşmaya saatler kala belki de hayatının en büyük müjdesini aldı.

Milli futbolcu, tarihe geçmeye hazırlanıyor.

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İspanyol basını duyurdu

Liverpool-Real Madrid karşılaşmasına saatler kala Arda Güler için büyük bir müjde geldi. İspanyol basınından Cadena SER'in haberi, yıldız futbolcu için bir dönüm noktası olabilir.

Söz konusu haberde Arda Güler'in, Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağı bildirildi. Yıldız futbolcunun, sakatlanan Vinicius Junior'ın yerine oynayacağı belirtildi.

Arda Güler, Liverpool deplasmanında sahaya ilk 11'de sürülürse UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maça ilk kez ilk 11'de çıkmış olacak.

Daha önce bu organizasyonda üç kez oynayan yıldız orta saha, söz konusu üç karşılaşmada da oyuna sonradan girmişti.