SON DAKİKA: Real Madrid'de Arda Güler'e büyük şok! İspanyol basını açıkladı...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için İspanyol basınında yer alan haber gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Arda Güler, zorlu geçen sezonun ardından yaz tatiline çıktı. 20 yaşındaki süper solak, şimdilerde serin suların ve plajların tadını çıkarıyor.

Millî futbolcu, geçen sezonu tam olarak istediği gibi geçirememişti. Arda Güler, Los Blancos'un eski hocası Carlo Ancelotti'den istediği kadar süre alamamıştı.

Arda Güler geçen sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 42 maça çıktı. Genç oyuncu söz konusu 42 karşılaşmada beş gol dokuz asistle oynadı ve 14 gole direkt katkı sağladı.

Haberin devamı aşağıda

Xabi Alonso, formayı verecek mi?

Fenerbahçe'nin eski yıldızının Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro.

Real Madrid, görevden ayrılan Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu takımın yeni hocası olarak açıkladı. Arda Güler, yeni sezonda İspanyol teknik adamdan forma bekleyecek.

İspanyol basını kötü haberi verdi

Öte yandan İspanyol basınından Planeta Realmadrid'de yer alan haber, gündeme bomba gibi düştü. 'Güler'in geleceği belirsiz' başlığıyla verilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid geçen yıl Como'ya giden Nico Paz'ı geri alabilir ancak bu yeterli olmayacaktır. Bu yüzden yaratıcı profile sahip bir orta saha oyuncusu arıyorlar.

"Son birkaç haftadır farklı isimlerden bahsediliyor, bunlardan biri de Stuttgart'ta oynayan Angelo Stiller. Stiller'in Madrid ile olan son bağlantısı, mevcut kadroda yer alan bazı oyuncular için sorun yaratabilir.

"Stiller'in piyasada 'sadece' 40 milyon euro'ya satılabilecek olması, son iki buçuk yıldır Bayer Leverkusen'i çalıştıran ve Alman futbolunu iyi bilen Xabi kriterlerine de sahip olan Madrid için avantajlı bir nokta. Ancak bu durum, Alonso'nun Bay Arena'da görev yaptığı dönemde bizzat istediği Güler'in geleceğini zorlaştıracaktır."