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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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SON DAKİKA: Real Madrid, Courtois'nın El Clasico'da forma giyemeyeceğini açıkladı

T. Courtois
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Belçika
İspanya

Real Madrid'e ağır darbe

Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın bugün pazar günü oynanacak El Clasico'daki Barcelona maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Real Madrid resmi sitesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Thibaut Courtois'nın, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında bugün pazar akşamı oynanması planlanan Real Madrid-Barcelona maçında grip belirtileri nedeniyle son anda forma giyemeyeceği kesinleşti."

Başkentli kulübün açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kaleci Ilya Volushyn, El Clasico maçı için Real Madrid kadrosuna Courtois'nın yerine dahil oldu."

Courtois, bu sezon çeşitli kulvarlarda Real Madrid ile 12 maça çıktı; bu maçlarda kalesinde 14 gol gördü ve yalnızca iki kez kalesini gole kapattı.

Barcelona karşısındaki El Clasico maçında Real Madrid'in ilk tercih kalecisinin Ukraynalı Andriy Lunin olması bekleniyor.

Real Madrid, El Clasico öncesi 21 puanla La Liga puan tablosunda üçüncü sırada yer alırken, Barcelona 27 puanla ligin lideri konumunda bulunuyor.


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