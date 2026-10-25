Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın bugün pazar günü oynanacak El Clasico'daki Barcelona maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Real Madrid resmi sitesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Thibaut Courtois'nın, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında bugün pazar akşamı oynanması planlanan Real Madrid-Barcelona maçında grip belirtileri nedeniyle son anda forma giyemeyeceği kesinleşti."

Başkentli kulübün açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Kaleci Ilya Volushyn, El Clasico maçı için Real Madrid kadrosuna Courtois'nın yerine dahil oldu."

Courtois, bu sezon çeşitli kulvarlarda Real Madrid ile 12 maça çıktı; bu maçlarda kalesinde 14 gol gördü ve yalnızca iki kez kalesini gole kapattı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barcelona karşısındaki El Clasico maçında Real Madrid'in ilk tercih kalecisinin Ukraynalı Andriy Lunin olması bekleniyor.

Real Madrid, El Clasico öncesi 21 puanla La Liga puan tablosunda üçüncü sırada yer alırken, Barcelona 27 puanla ligin lideri konumunda bulunuyor.



