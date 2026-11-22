Paris Saint-Germain, öne çıkan oyuncularından birinin çapraz bağ kopması yaşadığını açıkladı.

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Paris Saint-Germain, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Désiré Doué, bugün cumartesi günü Fransa Ligi'nde Nice ile oynanan maçta sağ dizinin ön çapraz bağında kopma yaşadı. Oyuncunun bu ay sona ermeden ameliyat olması planlanıyor."

Doué, son dönemde Avrupa sahnesinde kendini kabul ettirmeyi başaran en dikkat çekici Fransız yeteneklerden biri olarak görülüyor. Rennes forması altında umut vadeden bir oyuncuyken, kendisini 2024 yazında kadrosuna katan Paris Saint-Germain'in projesinde etkili isimlerden birine dönüştü. Bu transfer, Parisli kulübün oyuncunun teknik becerilerine ve gelecekteki potansiyeline duyduğu büyük güveni yansıtıyordu.

"Opta" istatistiklerine göre Doué, kariyeri boyunca Fransa Ligi'nde 121 maça çıktı ve bu maçlarda 22 gol atıp 16 asist yaptı. Oyuncu, 2026-2027 sezonunda ise ligde 10 maçta 571 dakika süre aldı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Oyuncu geçen sezon ligde 23 maça çıkmış, bu maçlarda 7 gol atıp 4 asist yapmıştı.

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Doué'nin önemi kulübündeki performansıyla sınırlı kalmıyor. Kanatlarda ya da orta sahada, birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilmesi, üstün bireysel becerileri ve topla ya da topsuz hızlı hareket edebilmesi sayesinde Fransa Milli Takımı'nın gelecekte güvendiği isimlerden biri hâline geldi.

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Oyuncu geçen sezon dikkat çekici performanslar sergilemiş, Paris Saint-Germain'in Avrupa'daki başarılarına, özellikle de üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına katkı sağlamıştı. Bu sayede, oyuncularının esnekliğine ve maç içinde hücum rollerini değiştirebilme becerisine önem veren İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin planlarında üst sıralarda yer edindi.

Doué, Mayıs 2025'te Münih'te Inter ile oynanan ve 5-0 kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinin yıldızı olmuş, bu maçta 2 gol atmıştı. Oyuncu ayrıca Angers karşısında lig şampiyonluğunu getiren golü de kaydetmişti.

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Son gelişmeler, Paris Saint-Germain teknik ekibini ek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Zira takım, Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'nın geçen ekim ayında Barcelona ile oynanan maçta dizinden sakatlanmasının ardından hücum hattında zaten önemli eksiklerle mücadele ediyor.

Bu doğrultuda Parisli kulüp, hücum hattındaki iki yıldızının yokluğunu telafi etmek için ocak ayında açılacak devre arası transfer döneminde güçlü bir şekilde harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Doué, geçen sezon iki kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 79 gün sahalardan uzak kalmıştı. Ancak mevcut sakatlık, kariyerinin en ciddi sakatlığı.