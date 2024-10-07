SON DAKİKA: Paul Pogba'nın doping cezasına büyük indirim

Juventus ve Manchester United'in eski yıldızı Paul Pogba'nın doping cezasına indirim geldi.

Doping cezası nedeniyle bir yılı aşkın süredir sahalardan uzak olan Fransız futbolcu Paul Pogba futbola geri dönüyor.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), oyuncuya verilen 4 yıl men cezasının 18 aya düşürüldüğünü açıkladı.

Böylece Pogba bu sezon futbola dönebilecek.

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Mart ayında dönüyor

İtalyan basınına göre, Fransız futbolcunun Ocak ayında antrenmanlara başlaması, mart itibarıyla da sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan oyuncunun Juventus'la yollarını ayıracağı da konuşuluyor.

Fransa Milli Takımı ile 2018 yılında Dünya Kupası'nı kaldıran Pogba, Juventus'ta ise 4 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

CAS'tan açıklama

CAS'tan yapılan açıklama şu şekilde: "CAS Heyeti, Bay Pogba'nın test sonucu pozitif çıkan DHEA maddesini almasının kasıtlı olmadığına ve Florida'daki bir tıp doktoru tarafından kendisine reçete edilen bir takviyeyi yanlışlıkla almasının sonucu olduğuna dair kanıtlara ve yasal argümanlara dayanarak karar vermiştir.

Bay Pogba'ya, birçok üst düzey ABD'li ve uluslararası sporcuyu tedavi ettiğini iddia eden tıp doktorunun bilgili olduğu ve Bay Pogba'nın Dünya Dopingle Mücadele Kuralları kapsamındaki dopingle mücadele yükümlülüklerine dikkat edeceği konusunda güvence verilmiştir.

Bay Pogba, kendisinin bir kusuru olduğunu kabul ederek sadece 12 aylık bir yaptırım talep etmiştir. CAS Heyeti'nden kusur veya ihmal olmadığının tespitini talep etmemiştir."