SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin menajerinden şok açıklama!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajerinden sürpriz bir çıkış geldi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncüğü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin temsilcisi Letterio Pino suskunluğunu bozdu. Letterio Pino, Mauro Icardi'nin geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Pino ne söyledi?

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki performansına dikkat çeken Letterio Pino, "Icardi, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. İstatistiklerine bakabilirsiniz. Çok gol attı, asist yaptı, taraftarlar tarafından çok seviliyor ve o da Galatasaray'ı çok seviyor" ifadelerini kullandı.

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'Okan Buruk, Osimhen transferi öncesi Icardi'yi aramış'

Mauro Icardi'nin Victor Osimhen transferine dair tepkisine değinen Letterio Pino, "Okan Buruk, Icardi'yi aramış ve böyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Mauro da, 'Hemen alalım' demiş. Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir" şeklinde konuştu.

'Hiçbir şey imkansız değil'

"Mauro Icardi'nin gelecekte Serie A'ya dönme ihtimali var mı" sorusuna Letterio Pino şu cevabı verdi:

"Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir?

Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor."