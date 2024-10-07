SON DAKİKA: Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, evinde konuk ettiği Alanyaspor'un Yunus Akgün'ün klas golüyle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım bu sonuçla liderliğini sürdürdü.
Mauro Icardi sürprizi
Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından Mauro Icardi İstanbul'dan ayrıldı.
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Arjantinli yıldız, özel uçakla İspanya'nın tatil adalarından olan Kanarya Adaları'na iniş yaptığı görüldü.
Daha önce Paris'e gitmişti
Yıldız oyuncu, daha önce de tatillerde Arjantin'e çocuklarının yanına giderken son maçlarda alınan sonuçlar ve geçtiğimiz hafta da Paris'e gitmesi sebebiyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Gelecek maç
Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin tekrardan takımı sahiplenmesi için uyarılarda bulundu.