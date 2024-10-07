SON DAKİKA: Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, evinde konuk ettiği Alanyaspor'un Yunus Akgün'ün klas golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım bu sonuçla liderliğini sürdürdü.

Mauro Icardi sürprizi

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından Mauro Icardi İstanbul'dan ayrıldı.

Haberin devamı aşağıda

Arjantinli yıldız, özel uçakla İspanya'nın tatil adalarından olan Kanarya Adaları'na iniş yaptığı görüldü.

Daha önce Paris'e gitmişti

Yıldız oyuncu, daha önce de tatillerde Arjantin'e çocuklarının yanına giderken son maçlarda alınan sonuçlar ve geçtiğimiz hafta da Paris'e gitmesi sebebiyle sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.



Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin tekrardan takımı sahiplenmesi için uyarılarda bulundu.

