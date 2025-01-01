SON DAKİKA: Manchester United'a Victor Osimhen şoku

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Kısa sürede sarı-kırmızılı takıma uyum sağlayan yıldız futbolcu, devre arasında kendisini isteyen takımlara karşı kararını net bir şekilde belirtti.

İngiliz basını yazdı

Daily Sports'ta yer alan habere göre; özellikle Manchester United'ın ilgi gösterdiği Victor Osimhen, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağını İngiliz devine bildirdi.

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Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından takımın merkezinde rol almış olmaktan dolayı memnun olduğunu ve kupalar kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Osimhen, sezonu Türkiye'de tamamlayacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta mücadele eden yıldız oyuncu, 12 gol ve 5 asistle oynuyor.

Victor Osimhen, geçtiğimiz gün kulüp tesislerinde yapılan doğum günü kutlamasında da "Burada kazanacak çok kupa var" şeklinde bir açıklama yapmıştı.