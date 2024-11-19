SON DAKİKA: Lucas Torreira'nın yeni takımı açıklandı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ocak ayında dünya devine transfer olabilir.

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da ocak ayında sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir.

Fanatik'in Arjantin basını kaynaklı haberinde yıldız futbolcuyu dünya devinin kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Lucas Torreira'ya Boca Juniors kancası

'Strikers futbol' adlı internet sitesinde yer alan haberde Boca Juniors'ın, Torreira'yı istediği yazıldı.

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Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, ocak ayındaki rolleri şimdiden belirledi ve Boca'da sadece gelenler değil gidenler de olacak.

"Boca'nın başkanı ve ikonu 2025 Kulüpler Dünya Kupası için mümkün olan en iyi kadroyu oluşturmaya çalışacak ve bu yüzden Boca için tartışmasız olabilecek bir isme işaret etti.

"Riquelme'nin gelecek yıl için kadrosuna katmak istediği oyuncu, Uruguay Millî Takımı'nın anahtar oyuncularından biri olan ve şu anda Galatasaray'da bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira.

18 milyon dolar

"Torreira her zaman Boca için oynama arzusunu dile getirdi ve Juan Roman Riquelme'nin bunu gerçekleştirmesi başarılı bir pazarlığa bağlı olacak.

"Lucas Torreira, Boca'nın radarındaydı ancak yüksek fiyatı yollarının kesişmesini engelledi. 2025'te ise bonservisi artık zirve seviyesinde değil, pazarlık gerçekleşebilir.

"Boca, Lucas Torreira için haziran 2026'dan önce 18 milyon dolar civarında bir rakam ödemek zorunda kalacak. Ancak olası bir kiralık transfer de bu işi çözebilir."