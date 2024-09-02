SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılığı konusunda çok sayıda iddia ortaya atılan milli futbolcunun yeni adresinin belli olmak üzere olduğu aktarıldı.

Portekiz basını duyurdu

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

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Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde Portekiz'e gideceği kaydedildi.

İmzaların atılmasının an meselesi olduğu aktarıldı. Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray ve Benfica'nın anlaşma sağladığı kaydedildi.

11 milyon euro

Başarılı futbolcu için Benfica'nın 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği vurgulandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya imza atmak için Portekiz'e gittiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.