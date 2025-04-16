SON DAKİKA: Juventus'ta Kenan Yıldız depremi!

İtalya Serie A devi Juventus'a A Milli Takım'ın genç oyuncusu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, bugünkü antrenmanda sakatlandı.

Sky Sports'un geçtiği son dakika haberine göre, genç yıldız takımının bugünkü antrenmanında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı.

İlk belirlemelere göre Kenan Yıldız'ın durumunun ciddi olup olmadığı yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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Kenan Yıldız'ın tedavisine başlandı

Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin önemli kozlarından biri olan Kenan'ın, hafta sonu oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Juventus sağlık ekibi, milli oyuncunun tedavisine vakit kaybetmeden başladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Kenan Yıldız'ın durumu, hem Juventus taraftarları hem de Türk futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.