SON DAKİKA: Juventus, Arda Güler'i resmen açıkladı

İtalya Serie A devi Juventus, Arda Güler'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Türk futbolseverler, pazartesi günü öğleden sonra gündeme bomba gibi düşen bir tweet ile karşı karşıya kaldı.

Juventus'un resmi İngilizce X hesabı, Real Madrid yıldızı Arda Güler'in transfer edildiğini duyurdu.

'Juventus'a hoş geldin Arda Güler!'

Söz konusu paylaşımda, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri yer aldı.

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Ancak şoke eden gerçek daha sonra ortaya çıktı. Juventus, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Juventus ne söyledi?

İtalyan devinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İngilizce hesabımız bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Sorunu çözmek için çalışıyoruz.

Juventus İngilizce hesabımız ele geçirildi. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorun üzerinde çalışıyoruz."

Arda Güler'i ne bekliyor?

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 10 resmi maça çıkan Arda Güler, 291 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı, yeni sezonda henüz gol ve asist üretemedi.

Carlo Ancelotti'nin son dönemde tercih etmediği Arda'nın, ocak ayında daha fazla süre alabileceği bir Avrupa kulübüne gitmesi gündemde.