Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, santrfor bölgesine takviyede bulundu. Edin Dzeko ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı renklerine bağladı.

Jhon Duran'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Al Nassr ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

Manchester United, Jhon Duran için son anda teklif yaptı!

Öte yandan GOAL Türkiye, Manchester United'ın Jhon Duran uçaktayken kulübü Al Nassr'a 60 milyon euroluk bir teklif yaptığını doğrular.

Ancak Suudi Pro Lig kulübü, Fenerbahçe'ye söz verdiği için bu teklifi reddetti.

Ayrıca Jhon Duran, kız kardeşi ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve boğazın keyfini çıkarıyordu. Bu teklife Duran da sıcak bakmadı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin, Duran'dan daha fazla maaş ödeyeceği bildiriliyor.

Fenerbahçe ne söyledi?

Fenerbahçe'den pazar akşamı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." denildi.