SON DAKİKA: İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, oyuncuları sahadan çıkardı ve maç yarım kaldı.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde oynanan İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması, 74. dakikada yarıda kaldı. Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Bu golden önce Loshaj'a faul yapıldığını düşünen İstanbulspor cephesi yoğun itirazlarda bulundu. Ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu saha kenarına gelip oyuncuların soyunma odasına gitmelerini istedi. Futbolcular bir süre kulüp başkanını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı ve mücadele, İstanbulspor'un sahadan çekilmesiyle birlikte yarıda kaldı.

Simon Deli yalvardı!

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekme talebinin üzerine İstanbulsporlu futbolcular, başkanı bu karardan dönmesi için ikna etmeye çalıştı.

Takımın stoperi Simon Deli, başkanın karşısında diz çöküp yalvardı. Ancak karar değişmedi.