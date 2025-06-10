SON DAKİKA: İlkay Gündoğan, Süper Lig'de! İşte yeni takımı...

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, artık Süper Lig'de oynayacak. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı...

Geçen sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak Manchester City'e dönen ancak istenilen performansı verememesi sonrasında takımdan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan'la ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu Süper Lig devine transfer olmak üzere...

Galatasaray ile anlaşmaya vardı

Galatasaray yönetimiyle her konuda anlaşmaya varan İlkay Gündoğan, için İstanbul’da ev bakıldığı belirtiliyor.

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Ancak İlkay’ın City ile yolları ayırıp Galatasaray’a gelmeyi kabul etmesine rağmen henüz başkan Dursun Özbek’ten son bir onay beklendiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların ilk etapta birkaç farklı alternatif üzerinde durduğu öğrenildi.

Okan Buruk detayı

Eğer listedeki adaylarla yapılacak görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa İlkay transferine son noktanın konulması bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un talebi üzerine bu sürecin fazla uzatılmayacağı, özellikle orta saha kurgusunun bu ay sonuna kadar netleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Mevcut kadrodaki ideal üçlüsü Lemina - Torreira - Sara olan Galatasaray’da İlkay ve yıldız 10 numara transferi sonrası Buruk’un nasıl bir tercih yapacağı da merak konusu.