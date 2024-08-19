SON DAKİKA: İlkay Gündoğan emekli oldu!

Almanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerine noktayı koydu.

Barcelona'nın yıldızı İlkay Günoğan, milli takım kariyerini sonlandırdı.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takımı bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İlkay Gündoğan ne dedi?

Haberin devamı aşağıda

Tecrübeli futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Almanya futbolu, birkaç hafta düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırma zamanının geldiğine karar verdim.

"Ülkem için 82 kez milli formayı giymiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 2011 yılında milli takımda ilk kez forma giydiğimde bu sayıyı hayal bile edemezdim.

'En önemli anım...'

"En önemli anım kesinlikle geçen yaz evimizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım kaptanlığı yapmaktı! Onca yıldan sonra nihayet ulusumuzu tekrar gururlandırmayı başardık. Bunda bir rol oynayabildiğim için çok mutluyum.

Ancak turnuvadan önce bile hem vücudumda hem de kafamda bir yorgunluk hissettim ve bu da beni düşünmeye itti. Kulüp ve ulusal düzeydeki maçlar hiç azalmıyor.

"Kesinlikle bu milli takımın bir taraftarı olmaya devam edeceğim ve hep birlikte yükseliş trendini sürdürebileceğimizi umuyorum. O zaman 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğun en yakın adayları arasında olmamamız için hiçbir neden yok. Harika bir hocamız, gerçekten güçlü bir takımımız ve harika bir takım ruhumuz var.

"Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, personele, antrenörlere ve oyunculara teşekkür ederim. Bu bizim için bir onurdu! Teşekkürler Almanya!"