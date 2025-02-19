SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin görev yapacağını duyurdu.

İbrahim Hacıosmanoğlu ne dedi?

TFF başkanının açıklamaları şu şekilde: "Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde ve iklimde geçmesini arzu ediyoruz.

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"Bizler samimi olarak taraflara çağrı yaptık. İki kulüp arasındaki gerginliğin azaltılması başta bizim olmak üzere tüm Türkiye’nin arzu ettiği bir şey. Zira iki kulüp arasında oluşan gerginlik, Türk futbol ailesini olumsuz etkiliyor.

"Diğer kulüpler ve bu futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi bizim için eşit derecede önem arz ediyor. Biz federasyon olarak futbol ailesinin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adım atarken buna göre atıyoruz.

"Sadece Süper Lig değil, tüm ligler bizim için değerlidir. Bu bağlamda bugün toplantının arka planını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

'Bu maçın hakemi yabancı olacak'

"Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak.

"Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler.

"Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak.

"Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Açıklanınca hafta sonu hakemleri duyarsınız."