SON DAKİKA: Galatasaray'dan TFF'ye Jose Mourinho başvurusu!

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili son dakika başvurusu yaptı.

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4’er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı.

Galatasaray, bu cezalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun verdiği cezalarla ilgili itirazda bulundu. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.

Galatasaray ne söyledi?

Sarı-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaptı.

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Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı." denildi.

Verilen karar doğrultusunda Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred, 4 maçtan az ceza aldığı için Süper Lig'de görev alabilecek. Zufic ve Foti cezalarını ise önümüzdeki 4 maçta çekecek.