SON DAKİKA: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan'ın olası transferi hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta geride kalırken transferde hareketlilik devan ediyor.

İspanyol basınından Sport, son birkaç gündür İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiğini bildiriyor.

Hatırlanacağı üzere yıldız futbolcunun adı son dönemde sık sık Galatasaray ile anılmıştı.

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Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi.

Dursun Özbek ne dedi?

Başkan Özbek, İlkay Gündoğan ile ilgili şunları söyledi:

"İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil.

"Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hâlâ Barcelona'da kalmak istediği yönünde.

"Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Kadrosunda görmek ister.

"Tartıştığımız şeyin esasına inmek lazım. Bendeki bilgi İlkay'ın Barcelona'da kalmak istediği yönünde."