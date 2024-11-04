SON DAKİKA: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanacak karşılaşma öncesi Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

Galatasaray ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçı 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Victor Oshimhen idmanda yer almadı

Milliyet muhabiri Nevzat Dindar'ın haberine göre Victor Osimhen bugünkü antrenmanda da yer almadı.

Osimhen yarın takımla beraber antrenmana çıkacak. Nijeryalı futbolcu, Tottenham’a karşı da forma giyecek.

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Transfer spekülasyonu

Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine katan Galatasaray, bu hamlesiyle tüm dünyada ses getirmişti.

Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı santrforu bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli ile masaya oturacağı iddia edildi.

Tottenham'da sakatlık problemi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.

Tottenham'da Arjantinli stoper Cristian Romero, maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Oyundan çıktıktan sonra sakatlanması sebebiyle sinirlerine hakim olamayan Romero, yerde bulunan malzemeleri fırlatarak tepkisini gösterdi.