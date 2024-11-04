SON DAKİKA: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi

Galatasaray ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçı 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Victor Oshimhen idmanda yer almadı
Milliyet muhabiri Nevzat Dindar'ın haberine göre Victor Osimhen bugünkü antrenmanda da yer almadı.
Osimhen yarın takımla beraber antrenmana çıkacak. Nijeryalı futbolcu, Tottenham’a karşı da forma giyecek.
Transfer spekülasyonu
Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine katan Galatasaray, bu hamlesiyle tüm dünyada ses getirmişti.
Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı santrforu bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli ile masaya oturacağı iddia edildi.
Gelecek maç
Tottenham'da sakatlık problemi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.
Tottenham'da Arjantinli stoper Cristian Romero, maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Oyundan çıktıktan sonra sakatlanması sebebiyle sinirlerine hakim olamayan Romero, yerde bulunan malzemeleri fırlatarak tepkisini gösterdi.