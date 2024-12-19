SON DAKİKA: Galatasaray'da Paulo Dybala krizi

Galatasaray'ın gündeminde olan AS Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'nın, sarı-kırmızılı kulübe maliyeti belli oldu.

Galatasaray’ın gündemine gelen Paulo Dybala, sarı-kırmızılı yönetim içerisinde fikir ayrılığına neden oldu.

Skorer'de yer alan habere göre özellikle oyuncunun, 2.5 yıllık maliyetinin minimum 25 milyon euroyu bulması nedeniyle bazı yöneticilerin transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, Paulo Dybala konusunda neden ayrıştı?

Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu tarafından yürütülen operasyon, yönetim içerisinden sorgulanmaya başlandı.

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Bazı yöneticilerin, 31 yaşındaki futbolcunun sık sakatlanması ve yine çift haneleri bulan yıllık maliyetinin risk olduğunu savunduğu öğrenildi.

Buna karşın Kavukçu’nun ise Teknik Direktör Okan Buruk’un kadroda görmek istediği Arjantinli futbolcu için kararlı olduğu belirtildi.

Paulo Dybala için son kararı kim verecek?

Dybala’nın Menajeri Carlos Novel, Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan maçı Menajer George Gardi ile beraber Abdullah Kavukçu’nun locasında izlemişti.

Kavukçu’nun Roma ile kontratı yaz ayında bitecek olan Dybala’yı bonservissiz almaya çalıştığı ve bu konuyla ilgili çalışmada bulunulmasını istediği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek’in, bu transferdeki maliyeti değerlendirip son sözü söyleyeceği ifade edildi.