SON DAKİKA: Galatasaray'da Mikautadze depremi

Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da Georges Mikautadze şoku yaşandı.

Mauro Icardi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından hücum hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray, gündemine Gürcü santrfor Georges Mikautadze'yi aldı.

Sarı kırmızılıların 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken oyuncunun transferi hakkında Lyon yerel basınından Olympique-et-Lyonnais.com muhabiri Razik Brikh, Milliyet'ten Egemen Çidar'a özel açıklamalarda bulundu.

'Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratacağım'

Oyuncunun Galatasaray'a transferi hakkında olumsuz konuşan Razik Brikh, "Galatasaraylı taraftarları hayal kırıklığına uğratacağım ama Olympique Lyonnais'in Georges Mikautadze'yi göndermeye niyeti yok. Kendisi kulübün projesine tamamen dahil olmuş durumda. Transfer söylentileri yanlış." dedi.

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'Ayrılmak gibi bir planı yok'

Oyuncunun tarih yazmak istediğini belirten Fransız gazeteci, "Georges Mikautadze geçtiğimiz günlerde “Tant que il y sera des Gones” adlı talk show programımıza katıldı ve OL tarihini yazmak istediğini söyledi. Her zaman memleketinin kulübünün formasını giymek istemiştir. Çok formda ve Lyon taraftarları tarafından çok seviliyor. Bu sezon Alexandre Lacazette'in rekabetiyle uğraşmak zorunda ama Georges Mikautadze OL'un geleceğinin bir parçası. Lyon'dan ayrılmak gibi bir planı yok." ifadelerini kullandı.

'Lyon, Fenerbahçe'ye saygı duyuyor'

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'un Fenerbaheç ile oynyacağı maça değinen Brikh, "Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de her zaman olduğu gibi büyük bir atmosfer olacak. OL bu turnuvada iyi bir performans sergiliyor ancak OL Fenerbahçe takımına saygı duyuyor." açıklamalarında bulundu.