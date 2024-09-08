SON DAKİKA: Galatasaray'da Mauro Icardi depremi

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Milli maç arasından sonra Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor.

Arjantinli oyuncu, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sarı kırmızılı kulüp ise resmi internet sitesinden başarılı golcünün durumunu şöyle duyurmuştu:

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"Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."

Dönüşü iki ayı bulabilir!

1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızın sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir.

Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sunarak güzel bir başlangıç yapmıştı.

Santrforda Osimhen

Teknik direktör Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünü bekleyeceği belirtildi.

Bu durumda Osimhen'in tek santrfor olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor.