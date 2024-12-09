SON DAKİKA: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen depremi

Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sahalardan kaç hafta uzak kalacağı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Sivasspor deplasmanında 15. hafta maçında 3-2'lik galibiyete uzanıp Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını altıya çıkardı.

Ancak sarı-kırmızılı takım, galibiyeti buruk şekilde kutladı. Çünkü öncde Victor Osimhen, ardından da Barış Alper Yılmaz sakatlık yaşadı.

Galatasaray, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı yayınladı.

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Galatasaray ne söyledi?

Sarı-kırmızılı kulüpten pazartesi günü öğleden sonra yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

"Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre Victor Osimhen iki hafta, Barış Alper Yılmaz ise üç hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılılar perşembe günü Malmö ile karşılaştıktan sonra pazartesi günü evinde Trabzonspor'u konuk edecek