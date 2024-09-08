SON DAKİKA: Filip Kostic, Fenerbahçe'de! Galatasaray'a transfer çalımı...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray'a tarihi bir transfer çalımı attı ve Filip Kostic ile anlaşma sağladı.

Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic transferinde yeni bir gelişme var...

Fenerbahçe devreye girdi ve anlaşmayı sağladı

Yağız Sabuncuoğlu ve Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Juventus ile Sırp futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı.

Sportif direktör Mario Branco'nun liderliğinde yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi.

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Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu.

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe ve Kostic tarafının anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

Kostic'in 2023-24 sezonu

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı.

Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.