Galatasaray'a veda eden Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da 14 yıldır forma giyen ve kulübün efsanesi haline gelen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağını düzenlendiği basın toplantısında açıkladı.

Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada futbolu bırakmadığını ancak Galatasaray'dan ayrılacağını duyurdu. Uruguaylı eldivenin bu açıklama sonrası hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

Penarol yöneticisinden açıklama

Daha önce tecrübeli eldivenin adının anıldığı Penarol cephesinden Muslera hakkında flaş bir açıklama geldi. Penarol'ün yöneticisi Edgardo Novic, Muslera ile ilgili Penarol Teknik Direktörü Diego Aguirre'nin Muslera'yı istediği ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Novic yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü Muslera hakkında Diego Aguirre ile bir toplantı yaptık. Bize 'Onun gelmesini gerçekten istiyorum' dedi." şeklinde konuştu.

Ülkesine yakın bir yerde devam edecek

Novic, Muslera'yı Penarol kadrosuna katmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Diego Aguirre ise Velez maçının ardından yaptığı açıklamada, Muslera iddialarına cevap vermedi ve olasılıklar üzerine konuşmayı doğru bulmadığını dile getirdi.

Muslera, Galatasaray'a veda ettiği basın toplantısında ülkesine yakın bir konumda forma giymek istediğini söylemişti.