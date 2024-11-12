SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu'ndan kahreden haber geldi

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, Manchester City ile oynanan lig maçında sakatlığından dolayı kadroda yer almamıştı.
A Milli futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
1-2 ay sahalardan uzak kalacak
Milli kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildiği kaydedildi.
Genç oyuncunun bu sakatlık nedeniyle 1-2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
25 yaşındaki sol bek, Brighton'da bu sezon 8 müsabakada forma şansı buldu. Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
Türkiye'nin maçı ne zaman?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 16 Kasım Cumartesi akşamı Galler'i konuk edecek.
Kayseri'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.