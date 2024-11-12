Ferdi KadiogluTwitter/GOAL
Can Özer

SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu'ndan kahreden haber geldi

F. Kadioglu

Brighton ve A Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, Manchester City ile oynanan lig maçında sakatlığından dolayı kadroda yer almamıştı.

A Milli futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

1-2 ay sahalardan uzak kalacak

Milli kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildiği kaydedildi.

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Genç oyuncunun bu sakatlık nedeniyle 1-2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

25 yaşındaki sol bek, Brighton'da bu sezon 8 müsabakada forma şansı buldu. Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin maçı ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 16 Kasım Cumartesi akşamı Galler'i konuk edecek.

Kayseri'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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