SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Asensio şoku!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan kötü haber geldi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Marco Asensio konusunda karar verildi. Başkan Ali Koç önderliğinde son transfer zirvesinde Portekizli hoca Jose Mourinho ile rota belirlendi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberinde; son yapılan transfer zirvesinde kararın çıktığı aktarıldı. Marco Asensio transferine yönelik önemli bir karar alındı. Öte yandan Jose Mourinho'nun İrfan Can ve Cengiz Ünder'den de faydalanmayı planladığı ifade edildi.

Jose Mourinho'nun önceliği sol kanat transferi

Öncelik sol kanat ve buraya yüksek bütçe ayrılacak. Bu yüzden Asensio transferi beklemeye alındı. Mourinho; sağ kanatta İrfan Can ve Cengiz’den faydalanmayı düşünüyor.

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Skriniar öncelikle hedeflerden birisi, diğer yüksek bütçeli transferin ise orta saha için yapılmasına karar verildi.