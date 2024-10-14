SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı, Libya'da mahsur kaldı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ bek oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldığını duyurdu.

Türk futbol kamuoyu, sabah saatlerinde enteresan bir haberle karşı karşıya kaldı.

Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı ile hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan, 15 saattir Libya'da bir havalimanında mahsur kaldığını açıkladı.

İşte açıklaması

Osayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım." ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Victor Osimhen'den de tepki geldi

Öte yandan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'den de yaşananlara tepki geldi.

Yıldız santrfor Instagram'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kardeşlerimin ve antrenörlerimin dün gece Libya havaalanında karşılaştıkları haksız muameleden dolayı hayal kırıklığına uğradım.

Bu tür eylemler sportmenlik ruhuna aykırıdır. Desteğim takımımla birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum."

Nijerya'nın maçı ne zaman?

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın gece Libya ile deplasmanda karşılaşacak.

Osayi-Samuel'in de oynaması beklenen mücadele saat 22.00'de başlayacak.