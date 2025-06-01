SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ilk anlaşma sağladığı futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi, Galatasaray'ın ardından 2. olarak tamamladı. Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde de hedeflediği başarılara ulaşamayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon için çalışmalar başladı.

Sürpriz transfer İstanbul'a geldi

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Senegal ekibi Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Amara Diouf ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Amara Diouf sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Rekor kırdı

Amara Diouf, Ruanda'ya karşı 15 yaş 94 günlükken Senegal Milli Takım formasını giydi ve rekor kırdı. 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nın en golcü oyuncusu olan Diouf, ülkesinin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.