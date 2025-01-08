SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu kaza geçirdi

Fenerbahçe, Başakşehir ve MKE Ankaragücü'nün eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Başakşehir ve MKE Ankaragücü'nün eski teknik direktörü olan eski milli futbolcu Emre Belözoğlu, motorsiklet kazası geçirdi. Milliyet/Skorer'in haberine göre Belözoğlu'nda kaza sonrasında küçük sıyrıklar oluştu.

Belözoğlu'nun kontrol için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Belözoğlu'nun hastanede yapılan tetkiklerinde önemli bir şeyi olmadığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu için sırada ne var?

2020 yılında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, 2021'de ise mart ayında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü oldu.

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Genç teknik direktör, Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı.

Daha sonra 2021-2023 yılları arasında Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, son olarak ise MKE Ankaragücü'nde görev yapmıştı.

Eski milli futbolcu Fenerbahçe'de 2.30, Başakşehir'de 1.78, MKE Ankaragücü'nde ise 1.32'lik puan ortalaması elde etmişti.

Emre Belözoğlu, 2024'ün temmuz ayında MKE Ankaragücü'nden ayrıldı ve şu anda boşta.