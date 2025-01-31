SON DAKİKA: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Resmi açıklama geldi...

Ara transfer dönemine sükseli bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bir yeni transfer daha duyurdu.a

Fenerbahçe, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmek için yola çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.

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Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Dördüncü transfer gerçekleşti

Fenerbahçe Ognjen Mimovic transferi öncesinde, Aston Villa'dan Diego Carlos, Al-Nassr'dan Anderson Talisca ve PSG'den Milan Skriniar'ı transfer etmişti.

Milojevic açıklamıştı

Kızılyıldız Teknik direktörü Milojevic, transferin resmiyet kazanmasından önce şunları söylemişti:

"Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor.

Onu bizzat Mourinho istedi. OFK Belgrad'da oynadıktan sonra bir yıldır burada bulunan evladımız, şimdi büyük bir kulübe transfer oluyor.

Bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı."