İsmail Yüksek, FenerbahceGetty
Can Özer

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Yüksek depremi

FenerbahçeI. Yuksek

Fenerbahçe'den gelen son dakika İsmail Yüksek açıklaması, sarı-lacivertli taraftarları üzdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasını bay geçecek olan sarı-lacivertli ekip Milli yıldızın sakatlandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omuzuna darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek’in, MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Gelecek maç

"Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

İsmail Yüksek, dün açıklanan A Milli Takım kadrosunda da yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncunun ay-yıldızlı kadrodan da çıkarılması bekleniyor.

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