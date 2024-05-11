Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede aday olup olmayacağını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylıkla ilgili kararını verdi. Koç, kongrede yeniden aday olacağını resmen açıkladı.

Ali Koç ne dedi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili duyuruyu şu sözlerle yaptı:

"Camia olarak, tüm bu saldırılara 3 Temmuz 2011’de ve 4 Nisan 2015’te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz.

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"Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da, Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir.

"Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Sadettin Saran adaylıktan çekildi

Öte yandan daha önce adaylığını açıklayan Sadettin Saran ise, Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen; bölerek, parçalayarak ve düşmanlaştırarak yönetmeyi arzulayan bir takım iç ve dış unsurlara ve hatta kulübümüzün olası başarısızlıklarından iktidar devşirmek isteyen akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımızın tam olduğunu da böylece ifade etmek isteriz.

"Bu vesileyle, Sayın Başkanın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz."