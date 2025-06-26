SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

Al Nassr'da kalıp kalmayacağı konusunda soru işaretleri olan Cristiano Ronaldo sonunda yeni takımı için kararını verdi.

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile olan yolculuğunu uzatma kararı aldı. 40 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesini yenileyerek kariyerine Al Nassr formasıyla devam edecek.

Kulüp, resmi sosyal medya hesabından "Hikaye devam ediyor" notuyla yaptığı paylaşımla anlaşmayı resmen duyurdu.

Ocak 2023’te Al Nassr’a transfer olan Portekizli süperstar, şu ana kadar sarı-lacivertli formayla çıktığı 111 maçta tam 99 gol atıp 19 da asist yaptı.

Haberin devamı aşağıda

Milli takım düzeyinde son olarak Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi kupasını kaldıran Ronaldo, Suudi Arabistan’da henüz bir kupa kazanamamış olsa da bireysel performansıyla göz kamaştırıyor.

Pro Lig’de üst üste iki sezon gol kralı olan tecrübeli golcü, Al Nassr’daki hikâyesine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.