SON DAKİKA: Çin, İspanya Ligi maçlarının yayınını durdurdu

Çin'in resmi televizyon kurumu "CCTV", Fransız oyuncunun kendisini eski Çin lideri Mao Zedong ile kıyaslayan alaycı bir "mem" görseline ilişkin açıklamalarının yol açtığı tartışmanın ardından, İspanya Futbol Ligi maçlarının yanı sıra Real Madrid forveti Kylian Mbappé'nin yer aldığı tüm maçların yayınını durdurdu.

İspanyol haber ajansı"EFE", Salı günü, kararın yürürlüğe girdiğini ve daha önce Fransız oyuncunun yer aldığı tüm reklamların ve video kliplerin de kaldırılmasını içeren bir dizi tedbir kapsamında alındığını bildirdi.





Çin, "Çin halkının duygularını inciten" söz ve davranışların "toplumun tüm kesimlerinin reddiyle karşılaşacağı" uyarısında bulundu.

Çin televizyonunun kararı, Çin halkının duygularını incitici gördükleri davranışları reddeden birçok yerel şirketin Mbappé ile ticari iş birliklerini sonlandırdıklarını açıklamasıyla aynı döneme denk geldi.

Mbappé'nin adı Ballon d'Or sıralamasından silindi

Krizin yansımaları, Mbappé'nin adını 2026 Ballon d'Or sıralama listesinde "böyle bir kişi yok" ifadesiyle değiştiren Çinli spor sitesi "Dongqiudi"ye kadar uzandı. Söz konusu sıralamada Real Madrid forveti, İngiliz Harry Kane'in arkasında ikinci sırada yer alırken, İspanyol Lamine Yamal üçüncü sırada bulunuyordu.

Oyuncunun adı yerine kullanılan ve "böyle bir kişi yok" ya da "bu kişi bulunamadı" anlamına gelen Çince ifade, açıklamalarıyla ilgili çıkan tartışmanın ardından atılan bir adım olarak ortaya çıktı.

Krizi tutuşturan açıklamalar

İspanyol haber ajansına göre kriz, Mbappé'ye yakın tarihli bir röportaj sırasında en sevdiği alaycı görsel sorulduğunda başladı. Mbappé şu yanıtı verdi: "Beni en çok güldüren görsel, yüzümü bir Çinli diktatörün fotoğrafına koydukları görsel. Arkadaşlarımla bunu çok kullanıyorum."

Oyuncu, herhangi bir Çinli yetkilinin adını doğrudan anmadı, ancak yüzünü eski Çin lideri Mao Zedong'un fotoğrafına yerleştiren montajlı bir görsel, son aylarda sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı.