SON DAKİKA: Bournemouth'ta Enes Ünal depremi! Şok haberi duyurdular...

İngiltere Premier Lig kulübü Bournemouth'ta forma giyen milli yıldız Enes Ünal'dan kötü haber geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen A Milli Takım'ın yıldızı Enes Ünal'dan kötü haber geldi.

Daha önce de birçok kez sakatlık yaşayan 27 yaşındaki santrforun antrenman esnasında çapraz bağları koptu.

Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun süredir Avrupa kulüplerinde forma giyen Enes Ünal, böylelikle sezonu kapattı.

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Ne söylendi?

İspanyol basınından Relevo'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Enes Ünal, Getafe forması giydiği dönemde en ciddi sakatlıklarından birini tekrar yaşadığını doğruladı. Türk oyuncu Betis'e karşı oynanan maçta ciddi bir şekilde sakatlanmıştı ve Relevo'nun öğrendiğine göre bu olay tekrar yaşandı.

Bu sefer Bournemouth ile yapılan antrenmanda oldu. Kesin yırtığın belirlenmesi için henüz testler yapılmadı ancak oyuncu çapraz kas yırtığı olduğunu zaten biliyor.

595 gün sonra aynı sakatlık

Bu şekilde forvet oyuncusu Getafe'de oynadığı dönemde geçirdiği kötü dönemden 595 gün sonra bu türden ikinci sakatlığını yaşamış olacak.

Sakatlık oyuncuyu sarsmış durumda. Duygusal olarak, bu büyüklükteki bir aksilikten sonra bekleneceği üzere oyuncu çok etkilendi. Bu sezon Bournemouth'ta çok önemli bir rol oynamıyordu.

Türk forvet, Andoni Iraola'nın vesayeti altında artık dakikalar biriktiriyordu. Şu anda Ünal'ın oynadığı 17 maçta toplam iki golü ve bir asisti var. Ancak eski Getafe oyuncusunun ortalama oynadığı dakika sayısı 19 dakika."