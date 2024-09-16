SON DAKİKA: Bayern Münih'te Sacha Boey depremi

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te Sacha Boey şoku yaşandı.

Vincent Kompany ile yeni bir sayfa açan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da sezona adeta bomba gibi başladı.

Alman devi, 2024-25 sezonunun ilk maçında Wolfsburg'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Bayern ardından evinde Freiburg'u 2-0 mağlup etti ve puanını altıya yükseltti.

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Üçüncü hafta mücadelesinde Holstein Kiel'e konuk olan Münih, rakibini 6-1 devirerek liderliği ele geçirdi ve sezona müthiş başladı.

Sacha Boey'den kötü haber

Ancak Bayern Münih'e, Holstein Kiel maçının ardından kötü haber geldi.

Bayern Münih, Sacha Boey'nin sol menisküsünde yırtık tespit edildiğini ve Fransız oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İlk ve üçüncü hafta maçlarında ilk 11'de başlayan Sacha Boey, geçtiğimiz sezon yaşadığı iki sakatlığın ardından aynı kaderi bir kez daha yaşadı.

Bayern Münih'i ne bekliyor?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde 21 Eylül'de Werder Bremen'e konuk olacak.

Ancak Alman devi, Bremen maçından önce 17 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'i konuk edecek.