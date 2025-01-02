Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını derinden etkileyecek Leroy Sane gelişmesi yaşandı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ve Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Daily Sport'un haberine göre Victor Osinmhen'in ocak ayı için Manchester United'ı reddetmesi, sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

Şimdi son olarak ortaya atılan iddia ise Galatasaraylı taraftarları çok fazla heyecanlandıracak gibi görünüyor.

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Galatasaray'ın hedefi Leroy Sane

Ocak ayında Victor Oshimen'i kadrosunda tutmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray bir yandan da kadrosunu daha da güçlendirmenin peşinde.

Fotomaç'ın haberine göre bu hedef doğrultusunda sarı-kırmızılı kulübün gündemine Leroy Sane geldi.

Randevu talep edildi

Galatasaray'ın, Bayern Münih ile yazın sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane'nin menajerinden randevu istediği iddia edildi.

Bayern Münih'in, Alman kanat oyuncusuyla sözleşme yenilemeyeceği bildirildi.

Vincent Kompany ile problem yaşıyor

Sane'nin, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile sorun yaşadığı ve Galatasaray'ın hemen harekete geçmeye karar verdiği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde Leroy Sane ile ilgili sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği aktarılıyor.