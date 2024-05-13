Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kongrede aday olma kararı aldı. Yıldırım, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Çarşamba veya Perşembe günü basın toplantısı yapacağız. Burada Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'yu açıkladı!

Öte yandan Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde Teknik Direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini duyurdu.

Yıldırım şunları söyledi: "Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'bizim çocuğumuz' dediği isimlerle devam etme lüksü yoktur.

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"Büyük isimlerle yola devam etmelidir. Ben, geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Ona 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var.' dedim.

"Beni samimim bir şekilde dinledi. Arkadaşlarım menajerleri tarafıyla görüşüyor. Kazanırsak, Jose Mourinho'yu getireceğim."

Ali Koç kararını değiştirmişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ilk önce başkan adayı olmayacağını duyurmuş ancak ardından aday olma kararı almıştı. Koç, adaylığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Camia olarak, tüm bu saldırılara 3 Temmuz 2011’de ve 4 Nisan 2015’te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz.

"Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da, Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir.

"Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Fenerbahçe'de seçim ne zaman?

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi mayıs ayı içerisinde olmak zorunda.

Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs'ta olacak. Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK'ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek.