SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid'e postayı koydu! Ayrılma kararı...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından ortaya şok bir iddia atıldı.

Real Madrid, La Liga'da yeni sezonu yarın akşam Mallorca deplasmanında açacak.

Türk futbolseverlerin gözü ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'de. A Milli Takım'ın yıldızı, Madrid'de ilk 11'in vazgeçilmezi olmak istiyor.

Carlo Ancelotti'nin, Atalanta ile oynanan Süper Kupa maçında Arda'yı birkaç dakika oynatması genç oyuncunun biraz canını sıkmıştı.

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19 yaşındaki oyuncu ile ilgili İspanyol basınından gelen son haberler ise oldukça çarpıcı.

Çok çarpıcı iddia

Fanatik'in, İspanyol basınından Realmadrid Confidencia kaynaklı haberine göre Arda Güler, Real Madrid yönetiminden her an şok bir talepte bulunabilir.

'Brahim ve Arda yazın kötü sürprizi olabilir' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

'Takım değiştirmeyi düşünebilirler'

"Madrid kadrosunu tamamlamak için çalışıyor ancak henüz bunu kesin olarak netleştiremediler. Şu anda, gelecekleri hakkında hâlâ bazı şüpheleri olan birkaç oyuncu var.

"Arda Güler ve Brahim Diaz gibi oyuncular için durum böyle. Eğer İtalyan hocanın gözünde pek bir değerleri yoksa, transfer döneminin son haftalarında takım değiştirmeyi düşünebilirler."