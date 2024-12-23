SON DAKİKA: Anderson Talisca'nın yeni takımı açıklandı!

Al Nassr'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın yeni takımı pazartesi akşamı duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın transferinde sona yaklaştı.

Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı 10 numaranın transferi için anlaşma sağladığı şartlar da belli oldu.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Al Nassr, Anderson Talisca transferi için anlaşma sağladı. Oyuncunun kiralanması konusunda kulüplerin el sıkıştığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Al Nassr'ın Anderson Talisca'nın maaşını birlikte ödeyeceği kaydedildi. Al Nassr ile anlaşan Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'nın menajeri ile sözleşme detaylarını görüşmeye başladığı vurgulandı.

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'ye transfer teklifi geldiği ifade edildi.

30 yaşındaki 10 numara, bu sezon Suudi Arabistan temsilcisinde 19 müsabakada süre aldı ve bin 393 dakika sahada kaldı. Anderson Talisca, bu maçlarda 8 gol sevinci yaşadı.

Talisca'nın Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro civarında.