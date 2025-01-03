Cristiano Ronaldo ile birlikte Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu.

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu ile birlikte Cristiano Ronaldo ile birlikte Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek istediği Anderson Talisca için son detayları görüştüğü öğrenildi.

Fabrizio Romano duyurdu

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numaranın transferi konusunda Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr ile anlaşma sağladı.

Haberin devamı aşağıda

Sarı-lacivertlilerin, Anderson Talisca transferi için oyuncu ve menajeriyle küçük detayları görüştüğü belirtildi. 30 yaşındaki on numara, bu sezon Al Nassr'da 19 müsabakada forma şansı buldu ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Piyasa değeri 12 milyon euro

Anderson Talisca'nın Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Bahia altyapısında yetişen Anderson Talisca daha sonra Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.

Al Nassr, 2021-2022 sezonu başında Anderson Talisca için 8 milyon euro bonservis bedeli ödedi.