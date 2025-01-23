Fenerbahçe'nin ilgilendiği Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, İstanbul'a geliyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma savaşı kıyasıya bir şekilde devam ederken gözler bir yandan da transfer dönemine çevrilmiş durumda.

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray, sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında daha güçlü hale gelmek için takviye çalışmalarında gaza basmış durumda.

Bu arada Al Nassr'da oynayan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

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Anderson Talisca, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, bir süredir transferi adına çalışmalarda bulunduğu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferinde sona geldi.

Al Yaum, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak adına bu akşam saatlerinde Riyad'dan ayrılarak İstanbul'a gideceğini iddia etti.

Anderson Talisca'nın Türkiye'ye uçarak Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.

Yeniden İstanbul'a dönüyor

2021'in yaz transfer döneminde Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den Al Nassr kadrosuna katılan Brezilyalı yıldız, 3.5 sezonun ardından ikinci Türkiye macerası için takımdan ayrılacak.

Anderson Talisca, daha önce 2016-18 yılları arasında Türkiye'de Beşiktaş forması da giymişti.