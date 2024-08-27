SON DAKİKA: Anderson Talisca imzayı atıyor

Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu.

Üç yılı aşkın süredir Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında top koşturan Anderson Talisca transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Skorer'in Arap basınına dayandırdığı habere göre; Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr; Anderson Talisca, Alex Telles, Otavio ve Sadio Mane hakkındaki kararını verdi.

Suudi ekibinin, bu dört yıldızla da yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtildi. Al Jazeera geçtiğimiz gün Talisca'yı takımdan ayrılma ihtimali en yüksek yabancı futbolcu adaylarından biri olarak göstermesinin ardından Brezilyalıyla ilgili yeni bir haber geçildi.

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Talisca an meselesi

Anderson Talisca'nın Katar ekiplerinden Al-Gharafa'ya kiralık olarak transferinin an meselesi olduğunu yazdı.

30 yaşındaki Talisca geçtiğimiz yıl Al-Nassr ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan yıldız oyuncu bu müsabakalarda 25 gol atıp, 4 asist yaptı.

Bu sezon 3 maça çıkıp 179 dakika sahada kalan Talisca skor katkısı veremedi. Brezilyalı yıldız 2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti.