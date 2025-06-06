SON DAKİKA: Ali Koç'tan sürpriz Jose Mourinho kararı! Londra'ya gitti...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürpriz bir kararla Londra'ya Jose Mourinho ile görüşmeye gitti.

Fenerbahçe'de geçen yılı kupasız tamamlayan ve eleştirilerin hedefindeki Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Portekizli teknik adamın önümüzdeki sezon görevine devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç, teknik direktör Mourinho ile görüşme yapmak üzere Londra'ya gitti.

Fenerbahçe yönetiminin Jose Mourinho ile yollarını ayırmak istediği bildiriliyor. Ancak Portekizli hocanın 1 yıllık alacağının yaklaşık 17-18 milyon euro'yu bulması sebebiyle bu istek şu anda somut bir adıma dönüşemiyor.

Haberin devamı aşağıda

İkilinin Londra'da tazminat pazarlığı yapacağı ve anlaşılması halinde yolların ayrılacağı bildiriliyor.

Inter iddiaları

İtalyan basınından La Repubblica, Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter'in adayları arasında Mourinho'yu da gösterdi.

Serie A ekibinin Inzaghi'nin kazanan projesinin ardından takımı yine kazanan bir teknik direktöre emanet etmek istediği kaydedildi.

Inter ile Mourinho arasında güçlü bir bağ bulunması nedeniyle Portekizli teknik adamın Inter'in listesinde öne çıkan adaylarından biri olduğu belirtildi.