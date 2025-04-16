SON DAKİKA: Aaron Boupendza hayatını kaybetti! İntihar mı cinayet mi? Şoke eden ölüm...

Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, 11. kattan düşerek 'şüpheli' bir şekilde hayatını kaybetti.

Ara transfer penceresinde Romanya kulübü Giulești'den ayrılan ve Çin'e transfer olan Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, henüz 28 yaşında Çin'de hayatını kaybetti.

Romanya basınından Fanatik.ro'nun haberine göre, Zhejiang FC forması giyen forvet oyuncusu Aaron Boupendza, Çin'de bir apartmanın 11. katından düştükten sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

İntihar ihtimali var

Fanatik.ro'nun edindiği bilgiye göre, müfettişlerin elinde 3 ipucu var. İlk ihtimal Boupendza'nın intihar etmiş olması. İkinci ihtimal ise eski Hatayspor forvetinin Çin'de bir apartmanın 11. katından kazara düştüğü yönünde.

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Cinayet şüphesi

Üçüncü bir versiyon da, daha önce tartıştığı erkek kardeşinin de düşme esnasından dairede olduğunu öne sürüyor.

Boupendza'nın vefatıyla ilgili Çin polisinin derinlemesine araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

Bir süredir haber alınamıyordu

Boupendza'nın takımın son antrenmanına herhangi bir sebep olmaksızın katılmadığı ve kulübün kendisinden haber alamadığı ifade edildi. Zhejiang'ın Gabonlu forvetle iletişime geçmeye çalıştığı ancak trajik haber duyurulana kadar kendisine hiçbir şekilde ulaşamadığı belirtildi.

Aaron Boupendza'nın futbol kariyeri

Aaron Boupendza, 2021/22 sezonunda Hatayspor formasıyla 22 gol attığı Türkiye Süper Ligi'nde gol kralı olmuştu.

Hatayspor'un yanı sıra Boupendza kariyeri boyunca CF Mounana, Girondins de Bordeaux, Pau FC, Gazelec Ajaccio, Tours FC, Feirense, Hatayspor, Al-Arabi SC, Al-Shabab,FC Cincinnati, Rapid ve Zhejiang takımlarında oynadı.

Aaron Boupendza'nın Zhejiang FC ile Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi vardı