Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Senegal'in Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ile yaşadığı anlaşmazlıkta Senegal lehine verdiği karara rağmen, 2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizinde perde henüz tamamen kapanmadı.

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Şampiyonluğu yargı kararıyla kaybeden Fas, hukuki mücadeleyi sürdürmek için son bir fırsatla karşı karşıya. Ancak kararı bozdurmanın yolu engellerle dolu ve bu yol, davanın ayrıntılarının kapsamlı biçimde yeniden incelenmesine de kapı aralamıyor.

Sekiz aydan uzun süren bekleyiş, spekülasyonlar ve çelişkili açıklamaların yanı sıra ekim ayı başında İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan duruşmanın ardından Spor Tahkim Mahkemesi kararını bugün, salı günü açıkladı. Böylece 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin uzun bir anlaşmazlık dönemi sona erdi: Senegal beklediği kararı alırken Fas'ın şampiyonluğu elinden alındı.

Peki bu karar, Fas için yolun sonu anlamına mı geliyor? Yanıt kesin değil, çünkü karara itiraz edilebilecek hukuki bir kapı hâlâ açık; ancak bu kapı istisnai ve son derece sınırlı.

İsviçre Federal Mahkemesi: Son başvuru mercii

Mevzuat, Spor Tahkim Mahkemesi kararlarına karşı ülkenin en yüksek yargı mercii olan İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'nde temyize gidilmesine olanak tanıyor.

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Fas Federasyonu da anlaşmazlığın diğer tarafları gibi, kararın resmi olarak tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 güne kadar süre içinde İsviçre mahkemesine temyiz başvurusunda bulunabilir.

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Ancak bu adım, davanın baştan yeniden açılması ya da hâkimlere Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına dayanak yaptığı olguları, teknik ve sportif delilleri yeniden değerlendirme yetkisi verilmesi anlamına gelmiyor.

Zira İsviçre Federal Mahkemesi bu tür itirazları son derece dar bir çerçevede ele alıyor. Mahkemenin odak noktası, anlaşmazlığın esasına yeniden karar vermek değil, hukuki prosedürlerin usule uygunluğu ve tahkimi düzenleyen kurallara ne ölçüde uyulduğu.

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İtiraza kapı aralayabilecek beş gerekçe

Hukuk kuralları, Spor Tahkim Mahkemesi kararlarına İsviçre Federal Mahkemesi önünde itiraz etmek için dayanılabilecek beş temel gerekçe belirliyor.

İlk gerekçe, tahkim heyetinin hatalı biçimde oluşturulması. Bu durum, tek hakemin atanma şeklini de davayı inceleyen heyetin oluşumunu da kapsayabilir.

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İkinci gerekçe yetkiyle ilgili; özellikle tahkim heyetinin yetki alanına girmeyen bir anlaşmazlığı incelemeyi kabul etmesi ya da karar verme hakkına sahip olduğu bir davada yetkisini reddetmesi durumunda bu yola başvurulabilir.

Üçüncü gerekçe, tahkim heyetinin önüne getirilen taleplerin sınırlarını aşmasını ya da tarafların sunduğu taleplerden biri hakkında karar vermeyi ihmal etmesini kapsıyor.

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Ayrıca anlaşmazlığın tarafları arasında eşit muamele ilkesinin ihlal edilmesi ya da taraflardan birinin hukuki süreç boyunca savunma ve beyanlarının dinlenmesi hakkının zedelenmesi halinde de itiraz yoluna gidilebilir.

Beşinci ve son gerekçe ise tahkim kararının kamu düzenine aykırı olması. Bu, uluslararası tahkim kurullarının verdiği kararlara yargısal müdahaleye izin veren istisnalardan biri.

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Fas şampiyonluğu geri alabilir mi?

Bu gerekçeler, Fas'ın şansının Spor Tahkim Mahkemesi'nin vardığı sonuca yalnızca karşı çıkmaya bağlı olmadığını, belirlenen beş durumdan birine giren ciddi bir hukuki ya da usule ilişkin kusurun varlığını kanıtlaması gerektiğini ortaya koyuyor.

Dolayısıyla İsviçre Federal Mahkemesi'nden finalde yaşananları yeniden incelemesi ya da hangi milli takımın şampiyonluğu hak ettiğini değerlendirmesi beklenmeyecek. Mahkeme, davanın görülmesi sırasında usule ve hukuki güvencelere ne ölçüde uyulduğunu inceleyecek.

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Rakamlar da bu yolun ne kadar dar olduğunu gösteriyor: Spor Tahkim Mahkemesi'nin belirttiğine göre kararlarının her yıl yalnızca yüzde 6 kadarı İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşınıyor. Bu da sürecin istisnai niteliğini yansıtıyor.

Fas Federasyonu'nun karar vermek için 30 günü bulunurken gözler, federasyonun hukuk ekibinin tutumuna ve ekibin yargı mücadelesinin son raundu için yeterli gerekçe bulup bulamayacağına çevrildi.

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Spor Tahkim Mahkemesi kararıyla şampiyonluğu kaybeden Fas'ın önünde artık yalnızca bu istisnai yol kalıyor. Amaç, Afrika Uluslar Kupası finali tarihinin en tartışmalı davalarından birinin seyrini değiştirmek için son bir girişimde bulunmak.