Jürgen Klopp geçen hafta ilk kadrosunu açıkladığında, bir dizi sürprize imza attı. Yeni milli takım teknik direktörü, 44 kişilik kadrosuna tam 16 ilk kez çağrılan oyuncu dahil etti; hatta aday kadro açıklandığı sırada beş aydan uzun süredir tek bir maça bile çıkmamış bir futbolcuyu da seçti: Serge Gnabry.





31 yaşındaki hücum oyuncusu, nisan ayının ortasında adduktorlarında ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Bu yüzden sadece Bayern Münih ile sezonun son bölümünü ve Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nı değil, hazırlık dönemini ve sezon başlangıcını da kaçırdı. Gnabry geri dönüşünü ise ancak kadronun açıklanmasından bir gün sonra yaptı. Union Berlin karşısında alınan 7-0’lık galibiyette 13 dakika süre aldı.

Buna rağmen Klopp’un onu Almanya Milli Takımı’na çağırması, dikkat çekici bir güven göstergesi. Üstelik Gnabry, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala ve Finn Dahmen’in yanı sıra milli maç döneminin tamamında takımda kalmasına izin verilen yalnızca dört oyuncudan biri.

Gnabry bir dönem Alman futbolundaki duraklamanın simgesi olarak görülüyordu

Aday kadroya alınmayan bazı isimlerde, Klopp’un Gnabry’ye yönelik bu özel yaklaşımı ve bazı ret gerekçeleri şaşkınlık yaratmış olabilir. Deniz Undav, Klopp’a göre "henüz sezona tam anlamıyla giremediği" için kadroda yok. Aşil tendonu problemlerine rağmen Undav en azından altı maç oynadı ve bu süreçte dört asist yaptı. Galatasaray formasıyla bu sezonun tüm resmi maçlarında görev alan Leroy Sane ise Klopp’un ifadesiyle "henüz tam anlamıyla tutunamadı".

Son dönemde bu iki isim gerçekten de tam anlamıyla ikna edici olamadı. Milli takım teknik direktörünün onlardan vazgeçip bunun yerine yıpranmamış yeni yüzleri denemesi anlaşılır bir durum. Ancak Gnabry, Undav ve Sane’ye kıyasla bu sezona kesinlikle daha az "girdi" ve daha az "yer edindi". Maç pratiği yok ve fiziksel olarak da yüzde 100’den hâlâ çok uzak. Fark şu: Klopp, şu anda göz ardı edilen bu iki Dünya Kupası ilk 11 oyuncusunun aksine, Gnabry’nin DFB takımının yeniden başlangıcında taşıyıcı bir rol üstlenebileceğine temelde inanıyor gibi görünüyor.

Elbette burada Gnabry’nin, utanç verici Dünya Kupası’nı kaçırmış olmasının ve bu nedenle Klopp ile kamuoyu tarafından daha az yük taşıyan bir isim olarak görülmesinin de faydası var. Üstelik 31 yaşında olmasına rağmen; bu yaş futbolcu kariyerinde artık epey ilerlemiş bir dönem sayılıyor. Nitekim 44 kişilik kadroda Gnabry’den daha yaşlı sadece kaptan Joshua Kimmich (o da 31) ve yeni-eski birinci kaleci Marc-Andre ter Stegen (34) bulunuyor.

Genel olarak bakıldığında, Gnabry’nin son dönemde gösterdiği gelişim dikkat çekici. Çok da uzun olmayan bir süre önce o da sürekli tartışılan isimlerden biriydi. Hem milli takımda hem de özellikle Bayern Münih’te. Fazla pahalı, sakatlığa fazla yatkın ve benzeri eleştiriler. Sane, Leon Goretzka ve zaman zaman Kimmich’te olduğu gibi, Gnabry de Alman futbolundaki duraklamanın simgesi olarak görülüyordu.

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Serge Gnabry, Bayern Münih ile güçlü bir sezon geçirdi

2025 ilkbaharında bile Bayern Münih’te satış adayı olarak görülüyordu. Ancak ardından kader ona son derece cömert davrandı. Thomas Müller Vancouver’a veda etti, Jamal Musiala ağır sakatlandı, Münih ekibi de pahalı bir yeni transfer yapmak istemedi. Serge, 10 numara pozisyonunda sana bir ilk 11 yeri teklifimiz var! Ve Gnabry önüne çıkan bu beklenmedik fırsatı değerlendirdi.

Geçen sezon 21 skor katkısı yaptı ve Harry Kane, Michael Olise ile Luis Diaz arasında serbest bir rol üstlenerek Bayern Münih’in oyununa ekstra bir boyut kattı. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde birkaç olağanüstü performans sergiledi. Lig aşamasında Paris Saint-Germain’e karşı alınan galibiyette Gnabry, Diaz’ın kırmızı kartı nedeniyle devrede oyundan alınmadan önce neredeyse kusursuz bir ilk yarı oynadı. Atalanta Bergamo’ya karşı son 16 turunda ve Real Madrid’e karşı çeyrek finalde de parladı. Bu süreçte uzun süre düşünülemez görünen şey de gerçekleşti: Gnabry, şubat ayında Bayern Münih ile yeni bir sözleşme imzaladı (2028’e kadar).

Onu durduran tek şey, sezonun en kritik döneminden kısa süre önce yaşadığı ağır sakatlık oldu. PSG’ye karşı yarı finalde, lig aşamasındaki PSG maçındaki formunda bir Gnabry ile neler mümkün olabilirdi?

Vincent Kompany: "Ne kadar iyi olduğunu unutmadık"

Gnabry son aylarda dönüşü için çalışırken, Bayern Münih’te onun asıl pozisyonu olan ofansif orta sahadaki rekabet daha da kızıştı. Münih ekibi, Dünya Kupası’ndaki güçlü performansının ardından Ismael Saibari’yi PSV Eindhoven’dan 50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Aynı zamanda Musiala da son dönemde yeniden en iyi formuna yaklaşmıştı. Michael Olise ve Lennart Karl da merkezde oynayabiliyor.

Gnabry’nin Union karşısında geri dönüşü belirginleşirken teknik direktör Vincent Kompany, "Geçen sezon ne kadar iyi olduğunu unutmadık" dedi. Kompany, Gnabry’nin "yeniden kendi seviyesine gelmesi halinde, o pozisyondaki diğer herkesin de iyi olmak zorunda kalacağını" söyledi. "Böylece yeniden olumlu rekabetin yarattığı o dinamik ortaya çıkar. Sonuçta istediğimiz şey de bu."

Klopp’un güveni sayesinde Gnabry şimdi, milli takım kampında da geri dönüşünü sürdürme konusunda rahat bir konumda bulunuyor. Gnabry, "Beni götürmesi ve orada ritmimi korumaya devam etmem benim için çok büyük bir artı" dedi. Dört maçtan birinde DFB formasıyla dönüşünü yapması da oldukça mümkün.



